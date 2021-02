Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, 33 de ani, 1 ATP, l-a invins, duminica, scor 7-5, 6-2,6-2, pe rusul Daniil Medvedev, 25 de ani, 3 ATP, in finala de la Australian Open 2021. Sportivul sarb și-a adjudecat pentru a noua oara trofeul la Melbourne, informeaza Agerpres . Partida dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev a…

- Novak Djokovic s-a încoronat înca o data rege la Melbourne, iar viitorul tenisului are (înca) legaturi puternice cu "trecutul". Legea este facuta în continuare de "batrânii" de aur, iar în sportul alb continua lupta pentru supremație între…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic (1 ATP) a spulberat visul rusului Aslan Karatev, venit din calificari. „Nole” l-a invins joi la Melbourne, in trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-2, dupa o ora si 53 minute de joc, in prima semifinala a Openului Australiei. Djokovic (33 ani), care are in palmares 17 titluri…

- ​Novak Djokovic a mai facut un pas spre al noualea titlu de la Melbourne: l-a învins în semifinalele de la Australian Open pe surprinzatorul Aslan Karatsev (114 ATP, venit din calificari), dupa o ora și 53 de minute de joc, scor 6-3, 6-4, 6-2.Cu 30 de lovituri câștigatoare…

- Serena Williams a bifat înca o prezența în semifinalele de la Australian Open, iar victoria cu Simona Halep a ajutat-o pe americanca sa atinga o noua borna fantastica, informeaza Le Figaro. Succesul cu Halep se traduce astfel: este victoria cu numarul 362 la un turneu de Grand Slam,…

- A pornit ca din tun drumul spre cel de-al noualea titlu de la Australian Open, iar în mintea sa un loc important îl ocupa lupta cu recordurile din circuitul ATP. Novak Djokovic a vorbit cu jurnaliștii și despre marii sai rivali, Roger Federer și Rafael Nadal. Ce spune despre Rafa…

- Paul Annacone (57 de ani), fostul antrenor al lui Roger Federer, Pete Sampras sau Sloane Stephens, explica de ce nu-l vede favorit pe Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) intr-o eventuala confruntare la Australian Open cu Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP). Australian Open va incepe pe 8 februarie, la Melbourne,…

- Marius Copil, numarul 216 mondial, a fost învins de australianul Dane Sweeny, locul 794 ATP, beneficiar al unui wild card, luni, în primul tur al calificarilor la Australian Open.Copil a fost învins cu scorul de 7-6(3), 2-6, 6-3.Meciul a durat doua ore si 39 de minute si…