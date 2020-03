Discursul Principesei Margareta la sediul Comunității Democrațiilor, Varșovia Majestatea Sa Margareta a Romaniei, discurs la sediul Comunitații Democrațiilor, Varșovia, 5 martie 2020 Discursul Majestații Sale la Varșovia: "Excelențele Voastre, doamnelor și domnilor, Este o onoare sa va vorbesc astazi, ca romanca și ca reprezentant al țarii care deține in prezent președinția Comunitații Democrațiilor. Poate parea ciudat ca Declarația de la Varșovia din iunie 2000, documentul de baza al Comunitații noastre, a fost semnata de fapt la un deceniu dupa caderea comunismului. Pe atunci ni se spunea ca traim așa-numitul „sfarșit a istoriei”, o perioada… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu au inceput miercuri o vizita de trei zile in Republica Polona, prima deplasare externa a Familiei Regale din anul 2020. Potrivit romaniaregala.ro, Majestatea Sa Margareta va participa la gala de deschidere a "Women Leadership Forum",…

- Intalniri interactive la Finante, cu contribuabilii argeseni, in luna martie. In cursul lunii martie 2020, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges organizeaza sase intalniri interactive cu contribuabilii din judetul Arges, atat la sediul din Pitesti, cat si la nivelui unitatilor fiscale subordonate,…

- Ministrul propus al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va deschide, joi, reuniunea Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor, care are loc la Bucuresti, in contextul exercitarii Presedintiei romane a acestui for. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis AGERPRES,…

- Pasagera din avionul care a aterizat marți la Cluj-Napoca de la Varșovia ramane in izolare la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pentru 14 zile. Medicii de aici considera, insa, „puțin probabil” ca aceasta sa fie infectata cu coronavirus.

- Sute de judecatori polonezi purtand robe au defilat, sambata, la Varsovia, alaturi de judecatori din alte tari europene, in semn de protest fata de o lege care permite sanctionarea magistratilor care se opun reformelor judiciare ale partidului aflat la putere, relateaza AFP.

- Presedintele ceh Milos Zeman a denuntat 'insolenta' Moscovei de a protesta impotriva deciziei Pragai de a proclama data de 21 august, cand in 1968 a avut loc invazia sovietica asupra Cehoslovaciei, ca 'zi de comemorare a victimelor', transmite AFP, citata de Agerpres.Declaratia de vineri a lui Zeman…

- Presedintele ceh Milos Zeman a denuntat 'insolenta' Moscovei de a protesta impotriva deciziei Pragai de a proclama data de 21 august, cand in 1968 a avut loc invazia sovietica asupra Cehoslovaciei, ca 'zi de comemorare a victimelor', transmite AFP. Declaratia de vineri a lui Zeman a…

- Compania de consultanța imobiliara Colliers International Romania a consiliat Nepi Rockcastle, investitor și dezvoltator de proprietați comerciale, in vanzarea strategica a portofoliului local ce include patru proiecte de birouri. Proprietațile localizate in București și Timișoara au fost achiziționate…