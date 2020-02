Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va tine marti seara in plenul Camerei Reprezentantilor discursul anual despre Starea Uniunii. "Avem in vedere sa dam un mesaj foarte, foarte pozitiv", a dezvaluit el presei, conform agentiei Reuters. Trump se va afla fata in fata cu adversarii sai democrati, care au declansat impotriva sa procedura de demitere (impeachment). Cu o zi inainte, luni, democratii din statul Iowa vor fi primii care isi vor desemna favoritul pentru candidatura impotriva lui Trump la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Miercuri, a doua zi dupa discurs, Senatul - unde majoritatea…