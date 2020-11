Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, ii acuza pe democrați, tabara contracandidatului Joe Biden, ca incearca sa fraudeze alegerile prezidențiale din SUA. In sprijinul afirmațiilor sale, Trump a postat o imagine din Detroit, acolo unde voturile se numara cu ferestrele blocate de catre muncitori. ”Voturile…

- Cursa stransa pentru Casa Alba. Biden revine in carți in doua state-cheie, dupa ce Trump și-a anunțat victoria și a acuzat fraudarea alegerilor. Colegiul Electoral din SUA este format din 538 de electori, iar caștigatorul are nevoie de minimum 270 UPDATE 16.34: Rasturnare de situație in Michigan acolo…

- Donald Trump și-a anunțat victoria inainte de finalul numararii voturilor și a acuzat fraudarea alegerilor daca va continua numararea voturilor prin corepondența și dupa incheierea procesului de vot la urne. Președintele in exercițiu a amenințat cu un proces la Curtea Suprema. In schimb, democrații…

- Ședința plenului Senatului, programata pentru marți la ora 14:00, nu s-a putut ține din cauza lipsei cvorumului. In afara de senatorii PSD și ALDE, toți ceilalți au absentat. Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anunțat ca amana inceperea ședinței pana cand se va strange numarul…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru Covid-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine și ca urmatoarele zile vor reprezenta ”un adevarat test” in tratamentul medical la care este supus. “Am venit aici,…

- Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, dupa cum au anunțat oficialii de la Casa Alba. Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si “se odihneste confortabil”…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…