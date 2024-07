Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a numit pe protestatarii anti-razboi „idiotii utili ai Iranului” in timpul discursului sau rostit miercuri in fata Congresului SUA, relateaza CNN. „Din cate stim noi, Iranul finanteaza protestele anti-Israel care au loc chiar acum in fata acestei cladiri”, a…

- Mulți membri ai Congresului au spus ca nu vor participa la discursul lui Netanyahu din plenul forului american Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va adresa Congresului miercuri, incercand sa susțina sprijinul american pentru razboiul sau din Gaza și sa redirecționeze atenția unei națiuni care…

- Conflictul din Orientul Mijlociu risca sa escaladeze. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca Israelul este „pregatit pentru o operatiune foarte intensa” la frontiera sa de nord cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri intre armata israeliana si miscarea libaneza Hezbollah,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitatia de a se adresa camerelor reunite ale Congresului SUA, a declarat biroul sau, adaugand ca va deveni primul lider strain care va avea patru astfel de aparitii in fata legislativului american. „Sunt miscat de privilegiul de a reprezenta Israelul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitatia de a se adresa camerelor reunite ale Congresului SUA, a declarat biroul sau, adaugand ca va deveni primul lider strain care va avea patru astfel de aparitii in fata legislativului american, informeaza Reuters. „Sunt miscat de privilegiul de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitatia de a se adresa camerelor reunite ale Congresului SUA, a declarat sambata biroul sau, adaugand ca va deveni primul lider strain care va avea patru astfel de aparitii in fata legislativului american, informeaza Reuters. „Sunt miscat de privilegiul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va adresa ''in curind'' Congresului american, a anuntat joi seara liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, apreciind ca va fi o "expresie puternica de sprijin" in plin razboi din Gaza, relateaza AFP. "In aceasta seara, sint incintat sa va…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va adresa „in curand” Congresului american, a anuntat joi seara liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, relateaza AFP, potrivit Agerpres.