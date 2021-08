Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Presedintele american Joe Biden este presat sa extinda termenul limita pentru evacuarile din Afganistan dincolo de 31 august. Si premierul britanic Boris Johnson cere mentinerea trupelor americane pe aeroportul din Kabul si luna viitoare, dar talibanii ameninta ca “vor fi consecinte”. In haosul din…

- În urma cu o luna, Ministerul afgan al Apararii a publicat pe retelele de socializare fotografii cu sapte elicoptere noi livrate de Statele Unite la Kabul, iar câteva zile mai târziu secretarul american al Apararii a declarat ca acest tip de sprijin va continua, scriu Reuters și news.ro.…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea dintre…

- China intenționeaza sa introduca o noua lege pentru a-și proteja companiile de sancțiunile straine, a informat presa de stat luni, în timp ce Beijingul încearca sa faca fața presiunii crescânde din partea Statelor Unite, citeaza AFP.Parlamentul țarii a dezbatut un proiect de…

- Președintele SUA, Joe Biden, a extins joi, prin ordin executiv, lista neagra a companiilor chineze care nu pot beneficia de investițiile SUA din cauza legaturilor suspectate cu armata chineza, o lista care a fost pusa în aplicare sub administrația Trump, potrivit AFP."Acest decret…