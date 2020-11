Stiri pe aceeasi tema

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un rezumat al ultimelor cinci zile, unele pline de tensiune pentru istoria Americii și a lumii intregi.Președintele-ales Joe Biden a mulțumit poporului american pentru sprijin dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale in fața lui Donald Trump. De la diferențe…

- Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mana dreapta a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cine este Kamala Harris? Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odata cu victoria sa in cursa pentru Casa…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Donald Trump si Joe Biden s-au infruntat pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19, joi seara, in deschiderea ultimului lor duel televizat, la Nashville, cu 12 zile inainte de scrutin, potrivit AFP si Reuters preluat de agerpres. "Cineva responsabil de atatia morti nu poate ramane presedintele Statelor…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca este deja "imunizat" contra COVID-19, la noua zile dupa propriul anunț conform caruia a fost testat pozitiv și cu trei saptamani inaintea alegerilor prezidențiale din SUA."Se pare ca sunt imunizat, poate pentru o perioada lunga, poate pentru o perioada…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat o serie de mesaje prin Twitter in cursul dezbaterii electorale a candidatilor la functia de vicepresedinte, republicanul Mike Pence si democrata Kamala Harris.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore: 2958 "Joe…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat in mod oficial nominalizarea Partidului Republican la al doilea mandat, prezentandu-si rivalul, pe democratul Joe Biden, ca pe o amenintare la adresa ”maretiei Americii”, relateaza AFP.