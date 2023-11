Au aparut imagini cu discursul FABULOS al lui Edi Iordanescu, in vestiar, dupa calificarea Romaniei la EURO 2024. Selectionerul tricolorilor s-a bucurat la maximum la finalul victoriei cu Israel, care ne-a asigurat prezenta la turneul final din Germania. Edi Iordanescu s-a bucurat atat pe teren, cat si in vestiarul reprezentativei tricolore dupa meciul disputat in […] The post Discursul FABULOS al lui Edi Iordanescu, in vestiar, dupa calificarea Romaniei la EURO 2024. Imagini fara precedent! appeared first on Antena Sport .