Discursul de inaugurare al lui Biden nu va fi despre Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Candidatul american la președinție, Joe Biden, și-a invitat rivalul, actualul șef al Casei Albe, Donald Trump, la inaugurarea sa. El a vorbit despre acest lucru intr-un interviu acordat CNN. El a menționat ca personal nu-i pasa daca Trump va aparea la ceremonie. Cu toate acestea, a adaugat Biden, acest…

- Twitter ii va preda lui Joe Biden controlul asupra contului prezidential @POTUS atunci cand presedintele ales al SUA va depune juramantul de investire, chiar daca pana acum presedintele Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea in alegerile din 3 noiembrie, au relatat vineri media americane, citate…

- „Timpul va spune”: Donald Trump a vorbit vineri pentru prima data despre posibilitatea unei infrangeri prezidențiale impotriva lui Joe Biden, potrivit AFP, noteaza Hotnews. Președintele a ținut o conferința de pe peluza Casei Albe despre pandemia de Covid-19, primul sau discurs public de la anunțarea…

- S-a aflat ce s-a intamplat cu Donald Trump cand a revenit la Casa Alba, dupa partida de golf de unde a aflat ca a pierdut lupta pentru alegerile prezidențiale. Astfel, in apropierea Casei Albe, Donald Trump a fost așteptat de susținatorii lui Joe Biden, care l-au facut sa traiasca umilința suprema.…

- Adriana Mitchell, o romanca care a emigrat acum 14 ani in SUA, a sarbatorit azi in strada victoria lui Joe Biden impotriva lui Donald Trump, chiar in orașul care a fost decisiv pentru rezultatul final: Philadelphia. Intr-un scurt interviu pentru Libertatea, ea a vorbit despre tensiunile din societatea…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…