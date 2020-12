Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor din vestul Londrei in absenta altor membri ai familiei regale, a declarat vineri pentru DPA un purtator de cuvant de la Buckingham Palace. Discursul de Craciun al…

- Ducii de Sussex au facut publica o felicitare de familie inaintea primului lor Craciun dupa ruptura oficiala de familia regala britanica. Felicitarea este o fotografie in care apare Megahn Markle, prințul Harry și fiul lor Archie, alaturi de cei doi caței ai familiei in fața unei casuțe pentru copii,…

- Prințul William și Kate Middleton,d ucesa de Cambridge, au facut publica imaginea pe care o vor folosi pe felicitarea de Craciun. Fotografia a fost facuta in aceasta toamna de fotograful Matt Porteous, potrivit CNN.Familia regala britanica s-a grabit sa le ureze tuturor sarbatori fericite prin intermediul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și soțul ei, prințul Philip, se vor vaccina impotriva noului tip de Coronavirus. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va primi in saptamanile viitoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care tocmai a obtinut aprobarea autoritatilor sanitare britanice, a indicat…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor, pentru prima data dupa o pauza de peste 30 de ani, a anuntat marti serviciul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP. In mod traditional,…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor, pentru prima data dupa o pauza de peste 30 de ani, a anuntat marti serviciul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP, potrivit AGERPRES.…

- Pentru prima oara dupa patru decenii, Regina Elisabeta a II-a va petrece Craciunul la Castelul Windsor, alaturi de soțul sau, Philip. Anul acesta este facuta o excepție din cauza contextului epidemiologic actual. Regina Elisabeta a II-a petrecea in mod obișnuit Craciunul la reședința din Sandringham,…

- Regina Elizabeth a II-a si sotul ei printul Philip vor petrece anul acesta Craciunul la Castelul Windsor, pentru prima data in mai mult de 30 de ani, a anuntat marti Palatul Buckingham, potrivit AFP, relateaza news.ro. Cuplul regal petrece in mod traditional sarbatorile de sfarsit de an la…