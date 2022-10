Stiri pe aceeasi tema

- China lanseaza primul vaccin inhalabil COVID, in ceea ce se crede a fi o premiera mondiala. Vaccinul inhalat este important nu numai pentru ca poate proteja impotriva infecțiilor, ci și pentru persoanele care ezita sa se vaccineze de teama acelor, spune un specialist. Shanghai a introdus deja saptamana…

- Refuzul vaccinarii in randul lucratorilor din domeniul sanatații este un fenomen mai general, pe care incearca sa-l analizeze un studiu publicat recent in revista științifica Vaccine X, afirma Efimerida makedonia, citat de RADOR.

- China va rafina masurile impotriva Covid-19, pentru a le face mai stiintifice si mai eficiente, a declarat sambata un purtator de cuvant al Partidului Comunist de guvernamant, reiterand in acelasi timp pozitia Beijingului conform careia abordarea sa impotriva pandemiei este cea corecta, transmite…

- Preturile petrolului au crescut luni cu aproape 4 dolari pe baril, deoarece OPEC+ a luat in considerare reducerea productiei cu peste 1 milion de barili pe zi (bpd) pentru a sustine preturile. Masura ar fi cea mai mare reducere a productiei de catre OPEC+ de la inceputul pandemiei de Covid-19. 19,…

- Cinci medici si peste 20 de pacienti au fost arestati la Hong Kong pentru detinerea de certificate false de scutire de la vaccinarea impotriva COVID-19, a anuntat joi politia locala, potrivit AFP.

- Portugalia va incepe o campanie de vaccinare a populatiei sale cu doze booster impotriva COVID-19 in data de 7 septembrie, concomitent cu vaccinarile impotriva gripei sezoniere, in contextul unei cresteri anticipate a numarului de infectari in perioada urmatoare, a anuntat vineri directorul Autoritatii…

- Agentia de reglementare a medicamentelor din Elvetia, Swissmedic, a anuntat luni ca a autorizat primul vaccin bivalent anti-COVID-19 din aceasta tara, care va putea fi utilizat ca doza booster, informeaza Reuters.

- Italia a lansat luni campania de vaccinare impotriva variolei maimutei in conditiile cresterii numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters.