Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi luni, de la 19.00, in Parlamentul Romaniei, la cererea președintelui Senatului, Florin Cițu. Discursul lui Zelenski a fost confirmat de Ambasada Ucrainei in Romania. In deschiderea ședinței, Cițu va ține un discurs de trei minute, iar alte trei minute…

- Dupa cateva momente cu probleme tehnice, președintele Volodimir Zelenski si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa vizioneze un film care prezinta victimele masacrului facut de armata rusa la Bucha. „Priviți aceste imagini! Vor ramane in istoria lumii”,…

- „Incepem ședința comuna, de luni, 4 aprilie 2022. Domnule președinte Volodimir Zelenski, președinte al Ucrainei, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați, onorata instanța, va rog sa-mi…

- Florin Cițu - președintele Senatului și Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților au vorbit in intampinarea președintelui ucrainean.„Nu ințelegem crimele din 3 aprilie, de la Bucha”, a spus Volodimir Zelenski in Parlamentul Romaniei.

- Președintele Volodimir Zelenski se adreseaza Parlamentul de la București, luni, seara de la ora 19.00, iar la eveniment participa și premierul Nicolae Ciuca. „Ora 19.00 Participare la ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei, prilejuita de intervenția președintelui Ucrainei, Volodimir…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite un mesaj in Parlamentul Romaniei, in seara zilei de luni, 4 aprilie 2022. Mesajul va fi transmis incepand cu ora 19 (ora Romaniei) și va dura circa 15 minute. Confirmarea acestui eveniment a fost facuta, luni, de președintele Senatului, Florin Cițu.…

- Membrii birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc, luni, pentru a lua la cunoștiința despre discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ședința Legislativului de la București. Discursul lui Zelenski va avea 15 minute și vor lua cuvantul și Ciolacu, și Cițu.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmeaza sa vorbeasca astazi in Parlamentul Romaniei prin conexiune video. Intervenția liderului ucrainean a fost aranjata cu Florin Cițu, in timpul vizitei fostului premier in SUA. Acesta anunțase ulterior pe o rețea sociala evenimentul care va avea loc astazi.…