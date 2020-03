Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban premier, desi liderul PNl e izolat la Vila Lac cu suspiciuni de coronavirus. Consultarile cu partidele au avut loc prin teleconferinta, in conditiile in care senatorul PNL Vergil Chitac, depistat cu Coronavirus, a intrat in contact cu…

- Este stare de alerta dupa ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu COVID-19. Acesta nu a fost doar la ședința BPN a partidului, de luni, dar și la o petrecere cu 400 de femei din comunitatea musulmana, de 8 martie. Acest lucru este confirmat de o postare pe facebook. Concret, senatorul a…

- Senatorul PNL Vergil Chițac a fost depistat pozitiv de coronavirus. El a fost anterior la o ședința centrala PNL unde s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban, mai mulți miniștri și parlamentari PNL. Ulterior, premierul s-a intalnit de cel puțin doua ori cu președintele Klaus Iohannis. Șeful PNL a…

- TERIBIL: POTRIVIT UNUI ANUNȚ OFICIAL,toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat vineri dimineața Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca și el se va izola la Vila Lac 2. Read More...

- In contextul raspandirii rapide infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și necesitatea adaptarii masurilor dispuse in Romania pentru protecția populației, activitatea de relații cu publicul și audiențe se suspenda la nivelul IPJ Gorj incepand cu data de 11 martie. Masura se aplica atat la sediul IPJ Gorj,…

- Dupa suspendarea transportului autorizat de persoane dinspre și înspre Italia, atenția la frontiera se îndreapta asupra autoturismelor personale. „Odata cu suspendarea formelor de transport autorizat trebuie sa creștem vigilența privind transportul cu autoturismele personale…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat, duminica seara, o reuniune de lucru la Palatul Victoria pe tema noului coronavirus, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Alaturi de seful Executivului, la sedinta de lucru participa ministrii interimari Monica Anisie (Educatie),…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat ca Guvernul ia in calcul elaborarea unui mecanism care sa sustina asigurarea finantarii pentru proiectele convenite intre localitati romanesti infratite cu localitati din Republica Moldova. "Stim foarte bine care este situatia in Republica…