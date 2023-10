Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite vorbește națiunii americane dupa vizita fulger in Israel și discutarea situației din Orientul Mijlociu cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Faptul ca președintele ține acest discurs din Biroul Oval marcheaza momentul unui anunț de mare insemnatate.

- Administratia presedintelui american Joe Biden ia in considerare acordarea de asistenta in valoare de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina si 10 miliarde de dolari pentru Israel intr-o cerere de suplimentare a cheltuielilor pe care o va trimite Congresului chiar vineri, a declarat miercuri pentru…

- Presedintele Joe Biden va cere Congresului SUA un pachet comun de 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel, Taiwan si criza migrantilor de la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, a declarat marti, pentru AFP, o sursa sub rezerva anonimatului, conform Agerpres.

- Conflictele armate care au loc in lume ii afecteaza pe romani, sustin psihologii. Astfel, ceea ce se intampla in tari precum Ucraina sau Israel poate cauza probleme importante pentru persoanele mai sensibile.

- Pentagonul necesita aprobarea Congresului pentru obținerea de fonduri suplimentare, cu scopul de a asigura producția și achiziția simultana a munițiilor pentru Israel și Ucraina. Aceste comentarii au fost facute de Secretarul Armatei, Christine Wormuth, in contextul in care Camera Reprezentanților din…

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat

- Casa Alba a dezvaluit ca liderul Congresului SUA, republicanul McCarthy, va continua ajutorul pe care țara sa il da de la inceputul invaziei ruse Ucrainei. Casa Alba a luat legatura cu aliații și partenerii cu privire la continuarea finanțarii pentru Ucraina și aceste conversații vor continua, a declarat…

- Presedintele Joe Biden a insarcinat guvernul american sa inceapa sa transmita Curtii Penale Internationale (CPI) informatii despre crimele de razboi comise de trupele ruse in Ucraina, a declarat joi, 27 iulie, pentru agentia spaniola de presa EFE, un responsabil de la Washington, potrivit Agerpres.Oficialul…