- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia intentioneaza sa dobandeasca imunitate colectiva impotriva COVID-19 in toamna, salutand un 'adevarat progres' stiintific al tarii sale prin crearea a trei vaccinuri impotriva coronavirusului, relateaza AFP, Reuters si TASS. 'Vaccinarea…

- Politia rusa a procedat miercuri la raiduri impotriva miscarii disidentului incarcerat Aleksei Navalnii, inaintea manifestatiilor de protest anuntate in sprijinul opozantului, chiar in ziua in care presedintele rus Vladimir Putin isi rosteste discursul anual catre Adunarea Federala (parlamentul bicameral),…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- ”Președintele nu se ocupa cu monitorizarea starii de sanatate si a respectarii drepturilor bloggerului condamnat Aleksei Navalnii. Nu am informatii ca ar verifica ceva in legatura cu acest subiect”, a raspuns oficialul rus, dupa ce a fost intrebat daca Vladimir Putin verifica modul in care ii sunt respectate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat, luni, legea adoptata recent de Parlament si care ii permite oficial sa ramana in functie pana in 2036, cand ar urma sa implineasca 83 de ani.

- Intr-un discurs la Departamentul de Stat, presedintele Biden le-a spus diplomatilor: „Vom reconstrui aliantele noastre. Vom recupera lumea si vom face fata provocarilor enorme cu care ne confruntam in fata pandemiei, incalzirii globale si din nou, sustinand democratia si drepturile omului in intreaga…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat memoria si "marele profesionalism" al jurnalistului american Larry King, care a murit sambata si care l-a intervievat in mai multe randuri, a anuntat Kremlinul, relateaza AFP."Presedintele a apreciat mereu marele sau profesionalism si autoritatea sa jurnalistica…