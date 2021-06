Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul conferinței de presa online dedicate Zilei Naționale a Rusiei (12 iunie), ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a raspuns la numeroasele intrebari ale jurnaliștilor. Propunem atenției cititorilor noștri raspunsul diplomatului la intrebarea pusa de publicația ”Vești din…

- Asociația Investitorilor din Romania in Republica Moldova organizeaza pe 27 mai conferinta de afaceri „Republica Moldova – destinatie pentru investitiile romanesti” dedicata companiilor din Romania si Republica Moldova.Scopul conferinței este de a prezenta oportunitatile oferite de Republica Moldova…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza, pe 20 mai a.c., incepand cu ora 18:00, prima ediție a Conferinței Internaționale ”EDUCATORS”. Este primul eveniment din Romania dedicat...

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza, pe 20 mai a.c., prima ediție a Conferinței Internaționale ”EDUCATORS”. Este primul eveniment din Romania dedicat invațarii socio-emoționale in procesul educațional. Conferința se adreseaza formatorilor și actorilor cheie din domeniul educației,…

- Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti deschide, incepand de joi, pe pagina de Youtube, postul de televiziune TNB-TV, prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului, a anuntat directorul artistic al Nationalului bucurestean, actorul Mircea Rusu.

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Surse din proximitatea MAE au explicat decizia prin faptul ca persoana respectiva desfasura „activitati de spionaj”. La cateva zile de la anunt, „diplomatul” expulzat poate fi vazut intr-un filmulet aparut…

- Klaus Iohannis a anunțat, inca o data, ca restricțiile de circulație vor fi ridicate in noaptea de Inviere, „astfel ca toți sa poata participa la slujba”. „Sunt convins ca biserica se va organiza foarte bine, ca sa fie evitate aglomerațiile”. Totodata, șeful statului a facut un apel la vaccinare, afirmand…

- Micii sunt unul dintre preparatele tradiționale in Romania, iar niciun gratar nu poate fi complet fara ei. Fie ca sunt mici din vita și porc sau din vita și oaie ori alte combinații de carnuri, micii sunt delicioși la gratar. Istoria micilor Rețeta de baza pentru mici iși are originea in Balcani, venind…