- Romania a debutat cu dreptul in preliminariile EURO 2024, caștigand in Andorra, 2-0, dar Viorel Moldovan și Florin Raducioiu au fost nemulțumiți de naționala. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus,…

- Inainte de debutul in preliminariile EURO 2024, selecționerul Edi Iordanescu are probleme de lot, in special pe postul de fundaș stanga. Romania debuteaza sambata in preliminariile EURO 2024 in Andorra, de la ora 21:45Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus, pe 28 martie de la ora 21:45,…

- Viorel Moldovan și Gica Popescu au comentat atacul lui Gica Hagi la adresa selecționerului Edi Iordanescu. „Regele” a acuzat absența lui Ianis Hagi de pe lista preliminara a stranierilor pentru meciurile cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Viorel Moldovan: „Iubirea de parinte ii face…

- Bogdan Lobonț (45 de ani), antrenor care-și planuiește revenirea in circuit dupa ce ultima oara a fost pe banca Romaniei U20, le-a transmis un mesaj fara echivoc tehnicienilor care vor sa pacaleasca regulamentele și activeaza fara licența. Invitat la podcastul „Profu' de Sport”, fostul portar a avut…

- „Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), APTE2002, APULUM, cer renegocierea de urgenta a Planului National pentru Dezvoltare si Rezilienta (PNRR)! Transportatorii romani știu... The post Transportatorii romani se opun vehement noului preț al rovinietei, de șase…

- Fostul goalkeeper Cristian Haisan (42 de ani), fotbalist cu aproape 100 de apariții in Liga 1, vorbește din Anglia, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, despre situația la zi a portarilor romani. Fostul titular din poarta Vasluiului insista sa laude parcursul lui Ciprian Tatarușanu de la Milan…

- Un profesor de la Școala Gimnaziala Țuțora din județul Iași a mers acasa la un elev de 11 ani și l-a batut cu cureaua, dupa ce acesta l-ar fi desenat intr-o caricatura, profesorul simțimdu-se jignit de acel desen. Cei de la edupedu.ro scriu ca mama copilului ar fi fost chemata la școala și s-a incercat…

- In cadrul serialului „Las Fierbinți”, primarul Vasile Pleșcan, interpretat de actorul Gheorghe Ifrim a vorbit, in cadrul unui discurs, despre toate realitațile grele din Romania. Cunoscut pentru modul ironic de a spune lucrurilor pe nume, producția de la Pro TV ilustreaza intocmai ceea ce se intampla…