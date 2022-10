Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, la o intalnire televizata cu profesorii, ca Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, in ciuda a ceea ce el a numit „situația actuala”, relateaza Reuters. Referindu-se la cele patru regiuni ucrainene controlate parțial de Rusia pe care le-a declarat vineri teritoriu rus, Putin a spus ca […] The post Discurs halucinant al lui Putin: Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .