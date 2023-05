Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de incoronare a incheiat duminica a doua zi de festivitati pentru britanici, dupa un „pranz mare” insorit. Dupa fastul incoronarii de sambata, dupa quiche-urile si prajiturile „marelui pranz”, concertul de langa Castelul Windsor a venit sa incheie cea de-a doua zi a festivitatilor, scrie news.ro.Aproximativ…

- Mii de fani regali au aplaudat și s-au grabit sa ajunga la balconul Palatului Buckingham pentru a-l vedea de aproape pe Regele Charles și familia regala dupa ceremonia de incoronare de sambata (6 mai). „A fost pur și simplu emoționant. Doar foarte mulțumit ca a venit ziua de astazi. Avem un nou Rege,…

- Regele Charles al III-lea si-a facut aparitia la balconul Palatului Buckingham impreuna cu sotia sa, regina Camilla, mostenitorul tronului, printul William, si alti membri de rang inalt ai familiei regale.

- Zi istorica pentru omenire. Charles al III-lea, omul care a așteptat o viața intreaga sa devina rege, este incoronat in imensa Westminster Abbey din inima Londrei. Peste2.200 de invitati vor fi prezența in Westminster Abbe, un numar semnificativ mai mic in comparație cu cei 8.000 care au participat…