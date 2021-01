Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat.

- Presedintele ales american Joe Biden va primi luni a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, la trei saptamani dupa prima injectie a carei administrare a fost transmisa in direct la televiziune pentru a incuraja populatia sa faca acelasi lucru, a anuntat echipa sa de tranzitie, citata de France Presse.…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat marti pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, cu care s-a declarat "gata sa colaboreze", chiar daca este ultimul lider din G20 care l-a felicitat pe noul presedinte american, transmite AFP preluat de agerpres. "Salutarile mele presedintelui Joe…

- Donald Trump, presedintele american in exercitiu, nu accepta nici acum rezultatele obtinute in urma alegerilor prezidentiale de pe 3 noiembrie, castigate de Joe Biden. Cu doua zile inainte de reuniunea electorilor care vor desemna viitorul presedinte al Statelor Unite, Trump sustine pe Twitter ca el…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- In așteptatul sau discurs de președinte ales, Joe Biden, care a vorbit din orașul sau de reședința din Delaware, Wilmington, a avut un ton mult mai ferm și mai mobilizator fața de precedentele apariții publice. Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou…