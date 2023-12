Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii intra marti la vot in Senat, in procedura de urgenta, potrivit programului de lucru al forului legislativ. Acesta urmeaza sa fie dezbatut in comisia de specialitate pentru raport si apoi va intra la vot in plen, incepand cu ora 17.00. PSD si PNL au…

- Ministerul Finanțelor a dat joi aviz condiționat pe proiectul legii pensiilor, potrivit documentului consultat de G4Media. Proiectul este marul discordiei intre PSD și PNL, liberalii avertizand prin vocea lui Nicolae Ciuca ca e nevoie de ”clarificari”. In aviz, ministrul Marcel Boloș (PNL) a avertizat…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Ședința de guvern de joi, 9 noiembrie, in care urma sa fie aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, a fost suspendata pana la ora 16.30, potrivit surselor Libertatea, in contextul divergențelor dintre PSD și PNL, mai exact intre Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, privind impactul bugetar al…

- Premierul Marcel Ciolacu va convoca, saptamana viitoare, o sedinta cu sindicatele si patronatele pentru a stabili cuantumul salariului minim in domeniile agricultura si constructii, conform Agerpres.Decizia a fost luata dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea asupra…

- „Ce face Marcel Ciolacu este numar de iluzionism, nu guvernare. La sfarsitul anului trecut a zis, citez: «In 2023 nu se mareste nicio taxa». Apoi, cand am reclamat gaura din buget facuta din cauza ministrului PSD al Finantelor, premierul Ciolacu a zis senin ca nu exista nicio gaura in buget. Azi a trimis…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a acuzat, marti, referitor la pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul isi va asuma raspunderea in Legislativ, ca ceea ce face premierul Marcel Ciolacu este un „numar de iluzionism, nu de guvernare”, iar proiectul de lege al Executivului ar trebui sa se numeasca legea…

- De la 1 octombrie, ar urma sa intre in vigoare noul pachet de masuri fiscale pregatit de Guvern. Mai inainte, insa, premierul va trebui sa se prezinte la Parlament pentru a-și asuma raspunderea. Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat, luni, seara, colegilor sai din PSD forma finala a pachetului de…