- Premierul britanic Rishi Sunak a recunoscut infrangerea partidului sau in alegerile parlamentare de joi. Intr-un discurs ținut vineri, la Downing Street, el a anunțat ca va demisiona din fruntea Partidului Conservator. De asemenea, tot vineri, Sunak va avea o intalnire cu regele Charles pentru a-și…

- Premierul Ciolacu crede ca va exista o colaborare apropiata intre Romania și Marea Britanie Premierul Marcel Ciolacu a felicitat Partidul Laburist din Marea Britanie pentru victoria obținuta la alegerile legislative, victorie ce a culminat cu stoparea celor 14 ani de putere a Partidului Conservator.…

- Laburiștii conduc in sondajele de opinie cu 45%, inaintea alegerilor legislative din Marea Britanie. Conservatorii, aflați la putere, sunt creditați cu 23% din intențiile de vot.Scrutinul din 4 iulie deschide...

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa promita marti „securitate financiara” alegatorilor, dezvaluind la sfarsitul diminetii programul Partidului Conservator pentru alegerile legislative din 4 iulie, pas crucial pentru conservatorii aflati in continuare cu mult in urma in sondaje in fata laburistilor,…

- Premierul conservator britanic, Rishi Sunak, anunta ca va restabili un serviciu militar national obligatoriu la varsta de 18 ani, in cazul unei victorii a Partidului Conservator (Tories) in alegerile legislative de la 4 iunie, relateaza AFP, potrivit news.ro .