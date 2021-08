Discriminarea pe bază de vârstă este principala problemă cu care se confruntă candidaţii de peste 45 de ani la angajare Discriminarea pe baza de varsta este principala problema cu care se confrunta candidatii de peste 45 de ani la angajare, iar unul dintre principalele motive este experienta lor prea bogata pentru posturile scoase la concurs, arata un sondaj eJobs, remis, marti, AGERPRES. 64% dintre participantii la studiu considera varsta un impediment atunci cand isi cauta un job nou. Urmatoarele obstacole pe care candidatii de peste 45 de ani spun ca le intampina la angajare sunt faptul ca au prea multa experienta, asteptarile salariale ridicate si lipsa de oportunitati profesionale in domeniul pentru care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

