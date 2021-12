Discriminarea extremă legată de vaccinuri riscă să lase în urmă Africa în lupta împotriva Covid-19- Raport Africa are putine sanse sa depaseasca pandemia de COVID-19 daca 70% din populatia sa nu este vaccinata pâna la sfârsitul anului 2022, iar "discriminarea extrema legata de vaccinuri" risca sa lase în urma continentul african, se arata într-un raport publicat luni, relateaza Reuters citata de Agerpres.



Descoperirea variantei Omicron de coronavirus în sudul Africii a intensificat opiniile potrivit carora ratele scazute de inoculare pot favoriza mutatii virale, care apoi se pot raspândi în tari în care ratele de vaccinare sunt mult mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

