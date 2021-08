Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii la inceput de cariera si-au intensificat cautarile pe platforma de recrutare BestJobs in perioada verii, dupa incheierea anului universitar, nivelul aplicarilor pe job-uri entry-level sau care nu necesita experienta ajungand la 44% din volumul total.

- Salariile din industria HoReCa au crescut cu pana la 20% fata de 2019. Informația este sustinuta de mai mult de jumatate dintre reprezentantii companiilor participante la un sondaj. In unele cazuri salariile medii depasesc 4.000 lei, conform datelor centralizate de o platforma de…

- Discriminarea in funcție de varsta la angajare este predominanta, conform ultimelor cercetari efectuate pe piața muncii, la nivel mondial, deci si in Romania. Potrivit analizelor din țara noastra cu privire la recrutarile de personal, se pune accent pe faptul ca persoanele care au peste 45 de ani sunt…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca la art.93^4, sunt definiți tinerii cu risc de marginalizare sociala ca fiind persoane cu varsta cuprinsa intre 16 – 26 ani care indeplinesc condițiile de a fi șomeri și…

- Cum cred angajatorii ca va arata piața muncii la finalul pandemiei: vor recruta mai greu, va crește rata de fluctuație din companii, salariile vor reincepe sa creasca, iar candidații vor fi din nou atrași de joburile din strainatate.

- Te intrebi ce urmeaza dupa pandemia COVID-19? Angajatorii vor recruta mai greu, va crește rata de fluctuație din companii, salariile vor reincepe sa creasca, iar candidații vor fi din nou atrași de joburile din strainatate. Cel puțin așa arata datele din noul sondaj eJobs, transmis echipei Virgin Radio…

- Piața muncii arata, in 2021, complet diferit fața de 2020 și pare ca deja ne-am intors la un context similar celui din 2018-2019, in condițiile in care, lunar, angajatorii prezenți pe eJobr.ro scot in piața peste 30.000 de joburi noi, iar candidații iși recaștiga poziția de forța. Cu o revenire spectaculoasa…

