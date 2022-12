Raduly Istvan a fost numit prefect al județului Covasna pe 2 aprilie anul trecut, la propunerea UDMR. Hotararea de Guvern a fost semnata, evident, de premierul in funcție la acea data, Florin Cițu, și contrasemnata de ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode. Criteriile care au stat la baza deciziei guvernamentale: strict politice, aplicate fara reținere și […] The post Discretul propagandist al Guvernului Viktor Orban in Transilvania. Familia prefectului de Covasna, finanțare de la Budapesta pentru a promova Ungaria turistica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…