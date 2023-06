Discrepanțe uriașe între salarii, în UE. Pe ce loc se situează România Cel mai mare salariu minim din Uniunea Europeana este de 6 ori cat cel mai mic. Așa arata ultimele date statistice centralizate la nivel european, care impart statele membre in 3 grupuri in ceea ce privește nivelul salariului minim. Grupa 1 include țari in care salariul lunar variaza intre 399 EUR și 840 EUR, top […] The post Discrepanțe uriașe intre salarii, in UE. Pe ce loc se situeaza Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat, duminica, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen, astfel ca vor fi demarate procedurile in cel mai scurt timp. „Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. Colaboram indeaproape cu Președinția Consiliului…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Un cetațean neamț care venise in Romania sa joace la cazinou a fost jefuit de un cuplu din Galați. Barbatul s-ar fi mutat pe un alt scaun și și-ar fi lasat geaca in care avea 58.000 de euro. Profitand de neatenția cetațeanului german, o femeie s-a așezat pe scaunul pe care se afla haina cu […] The post…

- 11 banci din Romania au fost amendate cu 550.000 de lei de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), pentru practici inșelatoare de calcul al ratelor. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța, marți, ca a verificat modul in care bancile…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, a declarant luni, intr-un interviu la Euronews, ca Parchetul European (EPPO) investigheaza banii cheltuiți din PNRR, in Romania fiind deja trei anchete in derulare in legatura cu aceste fonduri. „Pentru noi, toate fondurile care au fost alocate in cadrul…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in…