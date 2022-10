Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat marti runda de inscrieri de toamna DiscoverEU, in cadrul careia 35.000 de tineri vor primi un permis de calatorie de cale ferata cu care pot cunoaste Europa si explora cultura sa bogata, se arata intr-un comunicat al Executivului european. Inscrierile sunt deschise pentru…

- Tinerii de 18 ani au oportunitatea sa calatoreasca gratuit cu trenul in toata Europa, timp de 30 de zile. Poti sa calatorești gratis in Europa! DiscoverEU este o acțiune a programului Erasmus+ care iți da posibilitatea de a descoperi Europa prin intermediul unor experiențe de invațare. Calatorind in…

- Comisia Europeana lanseaza in 11 octombrie o noua runda de inscrieri pentru 35000 de tineri care vor sa descopere Europa prin intermediul unor permise de transport feroviar gratuite, a anunțat instituția intr-un comunicat de presa. 35000 de tineri vor primi permise de transport feroviar pentru a explora…

- INITIATIVA… Tinerii din Vaslui vor avea o federatie a lor, care le va reprezenta interesele pentru multi ani de acum inainte. Anuntul a fost facut de echipa independenta a proiectului „Vaslui, capitala Tineretului din Romania – Oras finalist 2024”, care a lansat, totodata, un apel catre toti cei care…

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana…

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Comisia propune un nou Regulament al Consiliului privind masurile coordonate de reducere a cererii de gaze, pe baza articolului 122 din Tratat.In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument…