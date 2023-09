Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M). La acest summit vor fi prezenti reprezentanti din toate cele 12 state participante la Initiativa – Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia,…

- Comparativ cu luna iulie, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.7%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 12,5 lei mai mult, arata portalul peco-online.ro. Majorarea este si mai semnificativa in cazul motorinei. Pretul mediu al unui litru a crescut cu 5.5%,…

- In anul 2024, componența Parlamentului European (PE) va crește cu 15 eurodeputați, potrivit unui document al Consiliului Uniunii Europene (UE). Principalii cistigatori sint Franta, Spania si Olanda, intrucit fiecare dintre aceste tari va cistiga cite doi eurodeputati, in timp ce tarile care vor adauga…

- Canicula severa in Europa, cu temperaturi chiar și de 44 de grade Celsius. Mai multe țari se afla sub alerta meteo Cod Roșu luni, 10 iulie, și marți, 11 iulie 2023. Meteorologii eu emis atenționari meteo de canicula și disconfort termic, in mai multe țari din Europa. Cod rosu de canicula in Spania,…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- In perioada 19-23 iunie 2023 a avut loc la Firenze, in Italia, cursul de formare ”Small-Scale Partnerships for Inclusion”, eveniment cu participare internaționala, organizat prin implicarea Agențiilor Naționale pentru proiecte Erasmus+ din Italia și Germania, de catre Centrul de Resurse Salto Inclusion&Diversity.…

- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…

