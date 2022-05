Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele din Uniunea Europeana nu au reusit sa ajunga duminica la o intelegere in privinta unui embargou asupra petrolului rusesc, dar negocierile vor continua luni dimineata, in contextul in care statele membre incearca sa pregateasca un acord la timp pentru summitul UE de luni dupa-amiaza, a spus…

- Uniunea Europeana intentioneaza in continuare ca, pana la finele lunii mai, sa ajunga la un acord cu privire la un embargo impus importurilor de petrol din Rusia, in pofida ingrijorarilor exprimate de unele state membre din Europa Centrala si de Est, au declarat vineri pentru Reuters mai multi diplomati…

- Reprezentantii statelor UE nu au ajuns miercuri la un acord cu privire la un embargo asupra petrolului si produselor petroliere importate din Rusia, o noua intalnire urmand sa se desfasoare joi, potrivit unor surse citate de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet de sanctiuni impuse Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei, a anuntat marti Ministerul slovac al Economiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres.…

- Paza de coasta din Grecia a anuntat marti ca a arestat un petrolier rusesc in largul insulei Evia, in cadrul sanctiunilor aplicate Rusiei de Uniunea Europeana, transmite Reuters. Luna aceasta, ca reactie la invazia rusa in Ucraina, UE a interzis accesul navelor rusesti in porturile europene, cu cateva…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat marți Uniunea Europeana sa impuna sancțiuni tuturor bancilor și petrolului rusesc și sa stabileasca un termen limita pentru incetarea importurilor de gaze rusești, relateaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consumatorii germani trebuie sa se pregateasca pentru cresteri dramatice de preturi, daca Uniunea Europeana va interzice gazele rusesti, a declarat marti directorul general al grupului de utilitati E.ON Germany, Filip Thon, adaugand ca preturile cresc deja rapid si fara o astfel de masura, informeaza…

- Preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%, dupa ce Uniunea Europeana (UE) nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc si in timp ce Statele Unite si aliatii sai discutau o posibila eliberare coordonata suplimentara de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…