Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a tarii va intra in urmatoarele trei zile sub o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, temperaturile maxime inregistrand valori intre 35 si 37 de grade Celsius, informeaza Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in zilele de 22, 23…

- Meteorologii estimeaza ca vremea se va incalzi in urmatoarele zile si iva fi caniculara in majoritatea regiunilor, incepand cu 14 iulie, cu temperaturi cuprinse intre 30 și 34 de grade Celsius. Din 18 iulie, valul de caldura și senzația de disconfort termic se intensifica, informeaza Administratia Nationala…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza, pentru astazi, ploi cu descarcari electice in sudul republicii și temperaturi cuprinse intre +28 și +30 grade Celsius pe timp de zi, pe intreg teritoriul țarii.

- In Constanta este anuntat cod Galben unde, in general, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 36 de grade, iar cele minime intre 17 si 20 de grade.Cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat este anuntat in intervalul in toate regiunile 30 iunie si 1 iulie, iar disconfortul termic…

- Vremea va fi caniculara in urmatoarele doua saptamani in toata țara, cu temperaturi maxime de pana la 34 de grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi ridicata, potrivit prognozei publicate de ANM pentru perioada 20 iunie – 3 iulie. In Transilvania, in intervalul 20 – 23 iunie, maximele…

- Saptamina viitoare va fi caracterizata de vreme instabila, care va incadra temperaturi caniculare si ploi cu descarcari electrice, si vreme rece, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, simbata, 21 mai, se asteapta maxime termice de pina…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +26 și +28 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +11 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala. Maine, ploi slabe se așteapta la nordul țarii.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, iar pentru unele raioane ale țarii se așteapta ploi. Maximele vor oscila intre +21 și +23 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +10 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala.