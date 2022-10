Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj al centrului de cercetare britanic YouGov-Cambridge, care a evaluat opinia publica in 25 dintre cele mai importante țari membre NATO in perioada 24 august-22 septembrie, in Occident exista un sprijin puternic pentru intarirea și extinderea sancțiunilor militare și economice impotriva…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimeaaza trei diplomati…

- Aur din nou pentru moldoveanul ROȘCA Artiom la Turneul Internațional de raiting G-2 RIGA OPEN -2022. Anterior luptatorul de taekwondo a cucerit medalia de aur la turneul internațional Polish Open, printre juniori. Sportivul moldovean a invins sportivi din Polonia, Letonia, Germania și Franța.

- Executivul UE le-a prezentat miercuri statelor membre un document care analizeaza diferitele optiuni pe care UE le ia in calcul pentru a reduce pretul gazului, dupa ce 15 dintre cele 27 de tari membre au solicitat o plafonare la nivelul UE a acestui pret.Potrivit documentului, consultat de Reuters,…

- Reactiile au fost amestecate luni in Europa, a doua zi dupa victoria partidului post-fascist condus de Giorgia Meloni la alegerile legislative italiene, Polonia si Ungaria afisandu-si sustinerea, in timp ce Franta, Germania si Spania au ramas in garda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- In mijlocul razboiului cu Rusia, Kievul a lansat un proiect de garantii de securitate pe care i le cere Occidentului, pana la integrarea Ucrainei in NATO și in Uniunea Europeana. Raportul susține ca „cea mai puternica garanție de securitate pentru Ucraina consta in capacitatea sa de a se apara impotriva…

- Energia din panouri fotovoltaice a reprezentat 12% din electricitatea produsa in Uniunea Europeana in aceasta vara, arata un raport publicat joi, 7 septembrie, de think-tank-ul Ember.Acest lucru a permis UE sa evite importul a 20 de miliarde de metri cubi de gaze, la un potențial preț de 29…

- Un filmuleț de trei minute descoperit dupa 70 de ani a devenit pretextul unui documentar despre viața evreilor dintr-un orașel polonez, In 10 septembrie 2022, in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar fARAD de la Arad va fi prezentat pentru prima data in Romania documentarul „Three Minutes:…