- Dirijorul leton Mariss Jansons, care a dirijat cele mai prestigioase orchestre in lunga sa cariera, a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat duminica Orchestra Filarmonica din Viena, transmite AFP, citata de AGERPRES. "Am primit in aceasta dimineata vestea trista, care ne-a bulversat, cu privire…

- Nicola Rattray, o tanara in varsta de doar 18 ani, mama unei fetițe, a murit subit. Tanara era o pugilista talentata. Ea a murit vineri, dupa ce, cu o seara inainte, a urcat ultima oara in ring. Dupa ce a nascut, ea a luat un an de pauza, dar apoi a inceput iar sa boxeze, […] Post-ul O pugilista in…

- Robert Evans, un faimos producator de la Hollywood din anii '70 caruia i se datoreaza filme legendare precum "The Godfather" si "Chinatown", a murit la varsta de 89 de ani, au indicat luni surse din anturajul sau, citat de AFP, scrie Agerpres.

- O fetița in varsta de șapte ani a murit, miercuri seara, in curtea unei școli din localitatea Crancesti, judetul Bihor, de fața cu alți copii. Medicii nu au putut decat sa ii declare decesul.

- Un fotbalist argentinian a murit dupa ce a cazut de pe o terasa aflata la etajul șase, in timp ce se afla la o petrecere, duminica dimineața, transmite Mirror. Ezequiel Esperon, in varsta de 23 de...

- Un șofer in varsta de 54 de ani a murit, luni, dupa ce a lovit cu mașina un stalp de pe marginea drumului, in localitatea Boboc, din județul Buzau, anunța MEDIAFAX.Citește și: Misterul a fost elucidat! De ce nu l-au reținut polițiștii pe olandezul ucigaș la plecarea de pe aeroport Accidentul…

- Cel mai batran supravietuitor austriac al lagarelor mortii, Marko Feingold, a murit joi la varsta de 106 ani, a anuntat vineri comunitatea evreiasca din Viena (IKG), relateaza AFP. In pofida varstei sale,...