Dirijorul-fenomen Christoph Eschenbach, cap de afiș la Festivalul Enescu Celebrul dirijor Christoph Eschenbach, considerat un fenomen in domeniu, ține astazi capul de afiș la Festivalul Enescu. Nu singur, ci alaturi de faimosul violonist Renaud Capucon, Membrii Filarmonicii Berlin și invitații lor, precum și Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii Ungare. Ei susțin azi programe artistice impresionante: Enescu, Mozart, Korngold și Bruckner. La Sala Palatului la ora 19.30 a urcat pe scena Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii Ungare, sub bagheta dirijorului Christoph Eschenbach, solistul serii fiind violonistul Renaud Capucon. Programul s-a deschis cu Korngold, Concertul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

