Stiri pe aceeasi tema

- Violonista scotiana Nicola Benedetti, dirijorul roman Cristian Macelaru si Orchestra Simfonica din Philadelphia au fost desemnati, duminica seara, castigatori ai categoriei „Best Classical Instrumental Solo” (cea mai buna interpretare instrumentala solo) a premiilor Grammy, cu albumul „Wynton Marsalis:…

- Dirijorul Cristian Macelaru (39 de ani) a castigat un premiu Grammy pentru albumul „Wynton Marsalis: Violin Concerto“ scrie adevarul.ro. El este al doilea dirijor roman care caștiga un astfel de premiu dupa victoria lui Christian Badea din 1985. Impreuna cu violonista scoțiana Nicola Benedetti, Cristian…

- Dirijorul Cristian Macelaru (39 de ani) a castigat un premiu Grammy pentru albumul „Wynton Marsalis: Violin Concerto“, fiind al doilea dirijor roman care primeste aceasta distinctie, dupa victoria lui Christian Badea din 1985.

- Adolescenta Billie Eilish a castigat unul dintre cele mai importante premii ale galei Grammy 2020, cel pentru piesa anului cu melodia "Bad Guy", in cadrul evenimentului desfasurat duminica seara la Los Angeles, transmite Reuters. Billie Eilish, 18 ani, a castigat si la categoria album…

- Sunteți așteptați la spectacol, de Ziua Unirii Principatelor, la Timișoara. „Din suflet de roman” se numește evenimentul organizat de Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultura și Arta. The post Din suflet de roman – spectacol la Timișoara. Ansamblul Banatul și interpreți de muzica populara urca…

- Dirijorul Horia Andreescu va sustine un concert vocal simfonic extraordinar la pupitrul Orchestrei simfonice si a Corului „Ion Romanu” ale Filarmonicii „Banatul” din Timisoara in seara de 17 ianuarie, de la ora 19, la Sala Capitol. Medalionul Ludwig van Beethoven programat cu aceasta ocazie…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova nu a mai avut nevoie de munca fizica pentru a obtine victoria in partida cu formatia Constantin Brancusi Tg. Jiu. Formatia gorjeana a anuntat in aceasta dimineata ca nu se va prezenta la Craiova, in ultimul meci al anului. Partida conta pentru etapa…

- Curtea Suprema a decis la sfarsitul saptamanii trecute ca statul trebuie sa respecte dreptul la viata a unui roman si sa-i asigure acestuia la domiciliu nutritia intravenoasa. Ministerul Sanatatii facuse apel, dar a pierdut dupa ce nu a putut arata ca poate asigura acest tratament tuturor pacientilor.