Soldații ruși dau dovada in continuare de duritate extrema atunci cand vine vorba de tot ce tine de Ucraina. In urma cu puțin timp, Ministerul Culturii din Kiev a anunțat uciderea dirijorului Iuri Kerpatenko de catre soldații ruși. Acesta a fost ucis in casa sa, dupa ce a refuzat propunerea facuta de oamenii lui Vladimir