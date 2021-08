Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii, diriginții sau invațatorii nu vor mai avea voie sa ii intrebe pe elevi ce funcții au prinții sau unde lucreaza aceștia, conform unei decizii a Ministerului Educației. In acest sens, Ministerul Educației a transmis o informare catre inspectoratele școlare și directorii școlilor, conform Edu…

- Școala Gimnaziala „Omega" iși extinde activitatea de invațamant in localitatea Nazna, din dorința de a oferi in continuare o alternativa de calitate la invațamantul de stat. Inființata in urma cu 20 de ani in localitatea Targu Mureș, Școala Gimnaziala „Omega" este o școala particulara, acreditata național…

- Luni, 5 iulie, Ministerul Educației a publicat rezultatele parțiale ale sesiunii iunie – iulie de la Bacalaureat 2021. Rata de promovare, inainte de contestații, este de 67,8%, in creștere cu aproape 5% fața de aceeași etapa de afișare din sesiunea iunie-iulie 2020 – 62,9%. Pe de alta parte, s-au inregistrat…

- Un numar de 7.946 de candidati au sustinut azi proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul Evaluarii Nationale, iar un candidat a fost eliminat din examen pentru tentativa de frauda, lucrarea acestuia fiind notata cu 1, informeaza Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Ministerul Educatiei a publicat, pe site-ul institutiei, un ghid pentru absolventii de clasa a 8-a care vor sustine Evaluarea Nationala saptamana viitoare. Documentul contine informatii despre conditiile de examen, de natura organizatorica si sanitara, precum si despre desfasurarea probelor. Invitat…