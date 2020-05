Managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, Cristian Oancea, explica de ce termoscanarea, folosita la intrarea in aproape toate incintele publice, nu are nicio relevanța medicala și ca acuratețea aparatelor lasa de dorit. „Ce vreau sa accentuez este ca aceste termometre digitale, intalnite la intrarea in toate supermarketurile, au o valoare de prognostic […] The post Directorul „Victor Babeș” Timișoara critica termoscanarea: Febra nu inseamna neaparat COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .