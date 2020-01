Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, între care patru piloti, au fost reținute joi de autoritațile din Turcia în ancheta privind dispariția fostului presedinte al Nissan Carlos Ghosn. Investigația vizeaza fuga fostului șef al Nissan , care a plecat din Japonia în Liban, via Istanbul, scrie Reuters.Carlos…

- Grupul nipon SoftBank a anuntat vineri ca miliardarul Tadashi Yanai, fondatorul si directorul general al Fast Retailing, firma mama a retailerului de imbracaminte Uniqlo, va demisiona dupa 18 ani din functia de membru independent al Consiliului de Administratie si se va concentra asupra afacerilor…

- Cea mai veche banca centrala din lume renunța la dobanzile negative, dupa cinci ani. De ce au apelat țarile europene la dobanzi sub zero in ultimii ani Cei cinci ani de dobanzi negative s-au incheiat, a anuntat joi Banca Centrala a Suediei, care a majorat cu un sfert de punct procentual rata dobanzii,…

- Cel puțin șase persoane au murit in urma unui atac armat intr-un spital. Atac a avut loc in orașul industrial Ostrava, situat in nord-estul Cehiei, a anuntat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, citat de postul de radio public ceh, relateaza Reuters. UPDATE: Suspectul in cazul atacului comis marti…

- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care care au suferit bombardamente atomice, potrivit…

- Autoritațile japoneze au anunțat vineri ca au capturat un transport de 400 de kilograme de cocaina în Portul Kobe, o captura fara precedent pentru țara nipona, informeaza Reuters.„Acesta e un record, ca volum” pentru o captura de cocaina în Japonia, a afirmat un purtator…

- Operatorul aerian elvetian Swiss a consemnat la sol flota sa de 29 de avioane Airbus A220, pentru verificarea motoarelor, in urma unor probleme la motor inregistrate de o aeronava care efectua marti o cursa intre Geneva si Londra, a anuntat compania, citata de publicatia Blick, transmite Reuters.

- Cel puțin 35 de persoane au murit in urma taifunului Hagibis in Japonia, care a provocat inundații și alunecari de teren, informeaza presa japoneza, adaugand ca operațiunile de cautare și salvare se afla in desfașurare, relateaza Reuters.