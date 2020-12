Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile UniCredit din Italia au scazut cu 8% marți, dupa ce directorul executiv Jean Pierre Mustier a anunțat ca va pleca la sfarșitul mandatului sau in aprilie din cauza divergențelor cu consiliul de administrație in ceea ce privește strategia bancii, anunța Reuters, potrivit Mediafax. UniCredit…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial a atins miercuri la 60 de milioane, iar cresterea se accelereaza, Statele Unite raportand un numar record de spitalizari, potrivit calculelor efectuate de Reuters, scrie news.ro. Autoritatile din Statele Unite,…

- Germania va obliga majoritatea companiilor listate la bursa si cooperatiste sa aiba cel putin o femeie in consiliul de administratie, in urma unui acord convenit vineri de partidul crestin-democrat si cel social-democrat, transmite Reuters, potrivit News.ro Potrivit acordului, de indata ce…

- Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs in ultimele 30 de zile reprezinta un sfert din acest total.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…

- Cel mai mare grup bancar italian, UniCredit SpA, l-a numit pe economistul Pier Carlo Padoan in functia de director si il va desemna pe fostul sef al Trezoreriei in functia de presedinte cand va reinnoi Consiliul de Administratie, in primavara anului viitor, transmite Reuters potrivit Agerpres. Alegerea…

- Manager Magazin: Volkswagen ar putea vinde brandul Bugatti unui om de afaceri croat Reprezentantii Volkswagen AG sunt in negocieri pentru a vinde brandul Bugatti unui om de afaceri croat, Mate Rimac, a anuntat joi revista de afaceri Manager Magazin, citata de Reuters. Vânzarea către Mate…