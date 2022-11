Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii INI și DGUP din cadrul Poliției, au terminat urmarirea penala in privința directorului și managerului de vinzari al unei companii de turism, care au prejudiciat peste 100 clienți cu peste 4,6 milioane…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților alți doi complici intr-un dosar de trafic de droguri aduse din Spania, in valoare de peste 4.000.000 lei. Cei doi fac parte din grupul infracțional condus de un alt invinuit trimis pe banca…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca a trimis pe banca acuzaților alți doi complici intr-un dosar de trafic de droguri aduse din Spania, in valoare de peste 4.000.000 lei.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a trei barbați invinuiți de contrabanda cu 23 autoturisme furate din Uniunea Europeana, reținuți in luna ianuarie a anului curent, urmare a 20 de percheziții.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui barbat, membru al unui grup infracțional, care in anul 2004 a intrat fraudulos in posesia unui apartament din centrul Chișinaului, pe care ulterior o data l-a vandut, iar la a doua…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul Vamal, au terminat urmarirea penala in privința unui director de companie și broker vamal, care au cauzat prejudicii de peste șase milioane lei statului, la importul produselor de tutun din Danemarca…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea pe banca acuzaților a doi invinuiți – tata și fiu, pentru evaziune fiscala de peste 2,1 milioane lei in desfașurarea activitații in domeniul jocurilor de noroc, loteriilor, intreținerii cazinourilor…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților doi deținuți și o femeie aflata la libertate, dupa ce au primit aproape 100.000 lei in avans pentru pretinse vanzari a lemnelor de foc, care pana intr-un final nu au fost livrate.