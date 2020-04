Stiri pe aceeasi tema

- China a adoptat noi instrucțiuni pentru reclasificarea cainilor ca ”animale de companie” in loc de active pentru industria alimentara, ca parte a raspunsului la pandemia de Covid-19, a transmis Ministerul Agriculturii de la Beijing, citata Reuters. Deși carnea de caine ramane o delicatesa in gastronomia…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Dovezile inlocuitoare ale permiselor de conducere vor fi prelungite din oficiu. Persoanele care au dovezi care expira in perioada starii de urgenta nu vor mai trebui sa depuna cereri de prelungire a perioadei de valabilitate, a decis Parchetul General. Astfel, persoanele care au dovezi care expira in…

- Pietele agroalimentare din Romania vor ramane deschise si dupa restrictionarea deplasarilor, conform Asociației Administratorilor de Piețe din Romania, citata de economica.net. Hotararea a fost luata pentru ca producatorii agricoli romani sa aiba unde sa-și vanda fructele și legumele, iar populația…

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata, 21 martie. “Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de transport…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild. ”Cred ca noi toti, care nu suntem experti, am subestimat la inceput…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a afirmat, joi, dupa o vizita pe santierele Proiectului BRUA – Faza 1, ca lucrarile de executie la firul linear si cele de la statia tehnologica de comprimare gaze naturale de la Bibesti sunt in grafic, scrie news.ro. Directorul general al SNTGN Transgaz…