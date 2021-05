Directorul STB propune schimbarea tarifelor pentru călătorii: 3 lei biletul/oră, 500 lei abonamentul pe an Directorul Societații de Transport București, Adrian Criț, a anunțat ca se discuta introducerea unui tarif orar pe mijloacele de transport in comun, care sa inceapa de la trei lei, dar și a unui abonament anual de cel mult 500 de lei. „Luand in considerare ce se intampla in Europa, tarifele existente in momentul de fata in municipiile resedinta de judet consider ca un tarif pentru utilizarea in decurs de o ora, tarif de circa trei lei ar fi unul corect. De asemenea, pentru favorizarea calatorului pentru abonamentul anual ar fi corect un pret de maximum 500 de lei”, a anunțat Adrian Crit, directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Crit, directorul STB, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa ca va propune mai multe modificari care vizeaza tarifele pentru transportul in comun de suprafața din Capitala, potrivit News. Acesta a anunțat ca dorește introducerea unui tarif orar pe mijloacele de transport in comun, care…

- El a mentionat ca s-a gandit la un model care sa avantajeze utilizatorul frecvent al mijloacelor de transport in comun fata de calatorii ocazionali. „Impreuna cu colegii mei am gandit un model care sa avantajeze utilizatorul frecevent al mijlocului de transport in comun. La faptul ca trebuie sa promovam…

- Primaria Capitalei a semnat contractul de furnizare a 100 de tramvaie noi. Acestea vor fi achiziționate de la Astra Vagoane Calatori SA, valoarea totala a contractului fiind de aproximativ 200 de milioane de euro, bani europeni. „Am semnat astazi, alaturi de Primarul General Nicușor Dan, contractul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi deschis centrul de vaccinare drive thru amenajat la Piata Constitutiei. Nicusor Dan a declarat, marti, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca un proiect aflat pe ordinea de zi se refera…

- Autorizatiile de construire emise de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei, potrivit unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din 27 aprilie. „In termen de 60 de zile de la data intrarii…

- Localitatile ilfovene Berceni, Branesti si Otopeni intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 18 martie, ora 22:00. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Adrian Crit este noul director al Societatii de Transport Bucuresti (STB), in locul lui Mihai Petcu. Tot astazi, și-a inceput activitatea și noul Consiliul de administratie al instituției.„Incepand de azi, este in functie noul Consiliu de Administratie…

- Primaria generala a Bucureștiului prin primarul general Nicușor Dan ar putea depune sa depuna dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, scrie Agerpres. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului…