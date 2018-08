Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a dat din nou asigurari, intr-o scrisoare adresata liderilor partidelor politice, ca, in momentul de fata, nu mai exista niciun protocol intre Serviciu si alte institutii care sa aiba legatura cu infaptuirea

- Directorul SRI cere, în scrisoarea transmisa liderilor politici, ca acestia sa se implice într-o dezbatere privind modernizarea legislatiei ce vizeaza SRI si vorbeste despre agresiuni îndreptate împotriva institutiei. E.

- Directorul SRI Eduard Hellvig cere, in scrisoarea transmisa liderilor politici, ca acestia sa se implice intr-o dezbatere privind modernizarea legislatiei ce vizeaza SRI si vorbeste despre agresiuni indreptate impotriva institutiei, potrivit Mediafax. Hellvig da si cateva explicatii privind protocolul…

- "Ca urmare a solicitarilor mass-media cu privire la ultimele evenimente de strada din Romania, SRI face urmatoarele precizari: In cursul zilei de astazi, 11 august, directorul Serviciului Roman de Informații, domnul Eduard Hellvig, a avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Romaniei,…

- Incepand cu anul 2015, Serviciul Roman de Informații, are un nou director in persoana fostului liberal, Eduard Hellvig. Acesta a renunțat la postul de europarlamentar, unde incasa un salariu de peste 6.000 de euro plus multe alte indemnizații, pentru a conduce SRI. Conform ultimei declaratii de avere,…

- ,,Directorul SRI, Eduard Hellvig, îi asigura pe toți cetațenii României de neimplicare în niciun fel de jocuri de putere, de menținere a instituției în afara dezbaterilor politice și de determinare în efortul conjugat

- Cu aceasta ocazie, presedintele Serbiei a salutat cooperarea dintre serviciile de securitate ale celor doua tari, reflectata in schimbul de informatii si in lupta comuna impotriva terorismului, crimei organizate si a altor riscuri la adresa securitatii.Potrivit lui Aleksandar Vucic, este…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…