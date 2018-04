Stiri pe aceeasi tema

- SRI a oferit detalii despre activitatea pe care directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a avut-o in SUA. Eduard Hellvig a intreprins mai multe intilniri oficiale cu liderii comunitații americane de intelligence, subliniaza SRI.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, ca insinuarea facuta de Sebastian Ghita, potrivit careia serviciile stiau ce facea fratele sau, dar nu au indraznit sa ii spuna este „odioasa”, afirmand ca personal i-a chemat pe sefii servicilor si le-a spus ca familia Bercea face presiuni.

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a fost la DIICOT pe 28 februarie pentru a da declaratii in legatura cu dosarul 'Black Cube'. ''Domnul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, s-a intalnit in urma cu cateva zile, in Washington, cu sefii a doua servicii secrete din Rusia, desi erau vizati de sanctiuni, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com.