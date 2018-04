Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, s-a intalnit cu sefi ai Agentiei Centrale de Informatii (CIA), ai Biroului Federal de Informatii (FBI), dar si cu membri din cadrul Departamentului de Stat din SUA, anunta SRI.

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a avut o serie de intalniri oficiale la institutiile din comunitatea de intelligence din Statele Unite ale Americii, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul SRI.Conform sursei citate, la Agentia Centrala de Informatii…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a avut recent o serie de intalniri oficiale la institutiile din comunitatea de intelligence din Statele Unite ale Americii. Concret este vorba de o serie de discutii pe care Eduard Hellvig le-a avut cu inalti oficiali din Agentia Centrala de Informatii (CIA), Biroului…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a avut o serie de intalniri oficiale la institutiile din comunitatea de intelligence din Statele Unite ale Americii, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul SRI. Conform sursei citate, la Agentia Centrala de Informatii…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Circula vrute și nevrute despre amenințarile lui Coldea, voalate sau mai puțin voalate, legate de desființarea protocoalelor. Care și ea este pur ipotetica. Pentru moment. Firește, fostul șef operativ SRI a lansat avertismente și amenințari cu mai multe ținte. Care este…

- Simona Halep s-a intors in Romania dupa cele doua turnee din Statele Unite ale Americii, unde a avut rezultate sub așteptari.Liderul mondial a incasat 375.135 de dolari pentru calificarea in semifinalele turneului de la Indian Wells și 47.170 pentru accederea in turul trei la Miami, anunța…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.

- Cele mai importante publicatii din lume au scris despre reprogramarea in Romania a filmului 120 BPM/batai pe minut si reactia regizorului Cristian Mungiu, dupa incidentul de duminica de la MTR. Informatii despre subiect au aparut in publicatii din Statele Unite ale Americii, precum Washington Post ori The…