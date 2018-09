Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SR), Eduard Hellvig, va fi audiat joi in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, iar printre temele care vor fi abordate se numara protocoalele semnate de Serviciu, bugetul institutiei, evenimentele din 10 august si pesta porcina africana, potrivit…

- Gabriel Vlase a fost votat in comisia de control a Servicului de Informații Externe. Este primul pas pentru instalarea lui in funcția de șef al acestui serviciu la propunerea șefului statului. Colega mea Andreea Dumitrescu are mai multe informații.

- Deputatul PSD Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), va fi audiat luni in comisia parlamentara pentru controlul activitatii SIE.