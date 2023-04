Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a primit Medalia de Onoare "Prieten al Comunitatilor Evreiesti din Romania", cea mai inalta distinctie acordata de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, ca apreciere pentru "contributia majora avuta la protejarea comunitatilor…

- Șeful SRI a fost decorat cu Medalia de Onoare `Prieten al Comunitaților Evreiești din Romania`Președintele Federației Comunitaților Evreiești din Romania, domnul Silviu Vexler, i-a conferit astazi, 27 aprilie a.c., domnului Eduard Raul Hellvig – Directorul Serviciului Roman de Informații, Medalia…

- Directorul Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, a primit joi Medalia de Onoare "Prieten al Comunitaților Evreiești din Romania" din partea președintelui Federației Comunitaților Evreiești din Romania, Silviu Vexler.

- Iohannis, intre SRI și SUA. Președintele are zile pline, cu intalniri cu șeful SRI (marți) și ambasadorul amerian in Romania, Kathleen Ann Kavalec. Și daca marți, pe site-ul președinției, in legatura cu vizita la SRI se vorbea despre o „Participare la evenimentul privind evaluarea stadiului masurilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis marți un mesaj la 33 de ani de existenta a Serviciului Roman de Informatii, in care susține ca SRI este ”o institutie fundamentala pentru functionarea si performarea statului roman, in lumea instabila, tumultuoasa si nu rareori tectonica, in care spectrul razboiului…

- Donațiile s-au facut „in funcție de opțiunile personalului militar al Serviciului”, precizeaza SRI intr-un raspuns pentru Libertatea. Este vorba de cateva sute de lei, bani donați in perioada 2011-2014, dupa cum a scris PressHub.La mai bine de o luna dupa ce site-ul PressHub a dezvaluit ca o asociație…

- Inițatorii Clubului de Presa semnaleaza opiniei publice interne și externe faptul ca, in Romania, un nou act normativ, intitulat legea securitații cibernetice, atenteaza in mod grav la libertatea de expresie. Obligand casele de presa din toate mediile, precum și ziariștii independenți sau membri ai…

- Comisia parlamentara SRI a fost, marți, la sediul Direcției Generale de Analiza din cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI), conform unui comunicat transmis joi de parlamentari. In comunicat se arata ca s-au purtat discuții despre ”organizarea și activitatea unitații”, dar și despre ”necesitatea…