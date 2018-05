Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Elenei Udrea a anunțat, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – care judeca dosarul “Gala Bute”, aflat la ultimul termen – ca fostul ministru al dezvoltarii a primit, la finele lunii martie, statutul de refugiat politic in Costa Rica. Prin urmare, a solicitat instanței ca Udrea…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Scandalul protocoalelor secrete incheiate de instituțiile din sistemul judiciar cu Serviciul Roman de Informații (SRI) ia amploare. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codruț Olaru, a anunțat, miercuri, in ședința de plen a Consiliului, ca nu doar Parchetul General a incheiat…

- Protocolul dintre SRI si Parchetul General va fi publicat vineri, a anuntat, joi seara, Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI. Protocolul urmeaza sa fie publicat pe site-ul Serviciului Roman de Informatii. “Maine (vineri – n.r.) va fi publicat protocolul din 2009, dintre Parchetul General si…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…