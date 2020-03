Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 27 de persoane, intre care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportarii managerului instituției. Este ancheta epidemiologica la...

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…

- Marturii incredibile ale celor care au intrat in contact direct cu pacientul de la Spitalul Universitar de Urgența din București, care a fost anunțat ca decedat, duminica. Tot duminica, managerul spitalului Universitar, Adriana Nica, medic ATI, a fost suspendat din funcție și inlocuit cu Catalin Carstoiu,…